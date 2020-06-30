MUĞLA Bodrum'da 25 kilometrede 7'ye katlanan pide fiyatlarına tepki
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MUĞLA Bodrum'da 25 kilometrede 7'ye katlanan pide fiyatlarına tepki

Bodrum'da 25 kilometrede 7'ye katlanan pide fiyatlarına tepkiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, farklı mekanlarda farklı fiyatlara satılan pide fiyatları dikkat çekiyor.

30.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:56

Bodrum'da 25 kilometrede 7'ye katlanan pide fiyatlarına tepki

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, farklı mekanlarda farklı fiyatlara satılan pide fiyatları dikkat çekiyor. Merkezde yaklaşık 30 liraya satılan pide ve içecek, 25 kilometre uzaklıktaki Göltürkbükü'nde yaklaşık 200 liraya satılıyor. Vatandaşlar ise ilçedeki farklı mekanlarda farklı fiyatların uygulanmasına tepki gösteriyor.

Yaz sezonunun başlamasının ardından Bodrum'da satılan pidelerin fiyatları gündeme geldi. Özellikle bazı işletmelerdeki fiyatlar, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Bodrum Merkez'de içecekle birlikte bir adet tek pide 25 ile 30 lira arasında alıcı bulurken, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Yalıkavak Mahallesi'nde ise aynı menü yaklaşık 85 liradan satışa sunuluyor. Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bazı mekanlarda satışlar Euro bazında yapılırken, pide ve içeceğin satış fiyatı 23 Euro (178 TL) olarak satışa sunuluyor. Yaklaşık 20 kilometre mesafede pidenin ve içeceğin fiyatı 7 kattan fazla artarken, Bodrumlu vatandaşlar da pide konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. 150 liraya pide yemeyi mantıklı bulmadığını söyleyen İsmail Güleç (35), "150 liraya neden pide yiyeyim ki? Hemen az ileride 7 liraya döner ve ayran yemek daha mantıklı. İnsanları kandırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Sadece döner değil, merkezde çok uygun fiyatla pide satan dükkanlar da var. Sonuçta insanlar parayı yerden bulmuyor. Amaç karın doyurmaksa daha uygunu da var. Ben o paraya iki haftalık pazar alışverişimi yaparım. O yüzden bu ücretleri çok anlamsız buluyorum" ifadelerini kullandı.

'7 LİRAYA MALİYETLİ ÜRÜNÜ 150 LİRAYA SATMAM'

Pide satıcısı Nuri Demirarslan (45), bu tarz fiyatların Bodrum'un izlenimine zarar verdiğini söyledi. Demirarslan, "Bizim fiyatlarımız gayet makul. Yıllardır insanlara hizmet veriyoruz. Fahiş fiyatlara pide ve lahmacun satma düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. 150 liraya pide veya lahmacun olması mümkün değil. Çünkü bunun maliyeti bellidir. Biz de bu işi yapıyoruz ve maliyetinin ne olacağını biliyoruz. 7 liraya mal ettiğimiz bir ürünü 150 liraya satmayı doğru bulmuyoruz. Bunun yanı sıra Bodrum için de kötü bir izlenim bırakılıyor" diye konuştu.

Tatil beldesi olduğu için bazı işletmelerin yüksek fiyatlarla satış yaptığını savunan Bilal Müjdeci (21), "150 lirayı bir pideye vermem. Malzemelerini tek tek alsam 3-5 kişilik pidenin masrafı 50 lira civarında tutar. Böyle satış yapan mekanlar olduğunu duydum. Yaptıkları sadece cep yakmak. Tatil beldesi olmasında dolayı bu tarz fiyatlar görüyoruz ancak bu doğru bir uygulama değil. Bugün 3 kişi gidip döner yedik ve yaklaşık 40 lira hesap ödedik" dedi.

'BİR PİDE FİYATINA 6-7 KİŞİ DOYABİLİR'

Bir pideye vereceği parayla 6-7 kişinin doyabileceğini belirten Cebrail Akaltun (20), "Maalesef 150 lira verip pide yemem. Bunun yerine toplu malzeme alırım. Hem daha az para tutar hem de 6-7 kişilik pide yaptırmış oluruz. Bodrum'da uygun yerler de mevcut. Ben tercihimi oralardan yana kullanıyorum. Fakat sadece tatil beldesi olduğu için fiyatların bu kadar yüksek olmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.

Gereksiz fiyatlarla esnafın zor durumda bırakıldığını belirten Birsen Kalkan (52) ise, "Ben yemem ancak esnafımız için üzülüyorum. Bazı yerlerdeki gereksiz fiyatlar yüzünden esnafların da adı kötüleniyor. Bodrum'da normal fiyatlı yerler de mevcut. Az önce 17 liraya karnımı etmek arası dönerle doyurdum. Yanında suyum ve ayranım da vardı" ifadelerini kullandı.

'FİYATLAR BU YIL DAHA DA FAHİŞ'

20 yıldır tatil için Bodrum'u tercih ettiğini söyleyen Mine Çetin (50), işletmelerdeki fiyatların bu yıl daha da arttığını söyledi. Çetin, "Emekliyim ve hiç de o parayı veremem. Aldığım para belli. Bodrum'da fiyatlar bu sene çok daha fahiş olmuş. Tabi ki bu durum Bodrum için kötü bir algı yaratıyor. Koronavirüs her yerde var ancak bu paralar kesinlikle verilecek paralar değil. Özellikle bu sene Bodrum'un genelinde fiyatlar çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs sebebiyle bu yıl bazı mekanların açılmaması sebebiyle fiyatların yükseldiğini belirten Ayşegül Çetin (52), "Bu sezon kapalı olan yerlerin fazla olmasından dolayı fiyatlar bu kadar yüksek olabilir. Ancak ben bu işletmelerin, bu fiyatları kullanarak reklam yaptığını da düşünüyorum. Bazı mekanlar sezonluk şezlong veriyor. Bizim müşterimiz belli, diğerleri bizi ilgilendirmiyor mantığıyla yaklaşıyorlar" dedi.

'BODRUM'A ZARAR VERİYORLAR'

Fahiş fiyatlardan en fazla Bodrumluların etkilendiğini savunan Halime Gürbüz (36), "O paralara döner de pide de yemem. Aslında sadece orada değil, geçen gün iki ufak çocuğumla denize gittim ve şezlonga 100 lira ödemem gerektiğini söylediler. İki tane ufacık çocukla ben ne kadar harcayabilirim? Fiyatları çok abartılı buluyorum. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Aras, yaptığı açıklamada 'O hizmeti alacak insanlar da geliyor' dedi. Dışarıdan gelenlerin çoğu zaten her şey dahil otellerde kalıyor. Şu anda Bodrum halkı sahilleri dolduruyor. Bu fiyatlar Bodrum'a da zarar veriyor ve fiyatları duyanlar da gelmiyor" şeklinde konuştu.

Fiyat politikasının Bodrum'a zarar verdiğini belirten Adil Türk (54), "Parası olan yesin ama kim bu kadar para verir? Satan da yanlış yapıyor. Bu kadar da olmamalı. Her şeyin mantıklı bir fiyatı olmalı. Fahiş fiyat uygulamaları Bodrum'a zarar veriyor. Normalin üstüne çıkmaya başlarsan tepki alman da gayet doğaldır" ifadelerini kullandı.

MUĞLA Bodrum'da 25 kilometrede 7'ye katlanan pide fiyatlarına tepki

Kaynak: DHA

Manşet

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