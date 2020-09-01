MUĞLA Bodrum Başsavcısı Şükrü Arslan Suç oranı yüzde 9 azaldı
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MUĞLA Bodrum Başsavcısı Şükrü Arslan Suç oranı yüzde 9 azaldı

Bodrum Başsavcısı Şükrü Arslan: Suç oranı yüzde 9 azaldıBODRUM'da, adli yıl açılışında basın mensuplarıyla bir araya gelen Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, geçen yıla göre suç oranında yüzde 9 azalma olduğunu dile getirdi.

01.09.2020 22:16 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:22

Bodrum Başsavcısı Şükrü Arslan: Suç oranı yüzde 9 azaldı

BODRUM'da, adli yıl açılışında basın mensuplarıyla bir araya gelen Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, geçen yıla göre suç oranında yüzde 9 azalma olduğunu dile getirdi.

Bodrum'da adli yıl açılışında Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, basın mensuplarıyla toplantı düzenledi. Toplantıya, Cumhuriyet Savcıları Ufuk İmren, İsmail Kabadayı, Hasan Çetin, Hakan Tezel ve basın mensupları katıldı. Toplantıda, yeni adli yılın açılışı nedeniyle konuşma yapan Başsavcın Arslan, "Açılış vesilesi ile makamında hain teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz, nezdinde vatanımız ve milletimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi minnetle anıyorum. Yeni Adli yılımızın, adli hizmet sunduğumuz aziz milletimize, mesai mefhumu gözetmeden fedakarca görev yapan değerli yargı çalışanlarımıza, adli personelimize, meslektaşlarımıza,hukuk camiasına ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.

ADLİYEDE KAPSAMLI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINDI

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, Başsavcı Arslan adliyede geniş kapsamlı tedbirler alındığını belirterek, "Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de her hal ve durumda hukukun üstünlüğünü esas alarak hiç bir etki altında kalmadan tarafsız ve bağımsız bir şekilde, hızlı etkin ve özellikle isabetli işlem ve kararlarla adaleti tesis edecek ve aziz milletimize adli hizmet vermeye devam edeceğiz. Malumunuz Covid-19 salgınının önlenmesi ve bulaşıcılığının azaltılması için adliyemizde tüm önlemler alınmıştır. Çok şükür şimdiye kadar ne meslektaşlarımızda ne de adliye personelimizde pozitif vaka görülmemiştir. Bundan sonra da bulaş olmaması için tüm yargı çalışanlarımızdan ve vatandaşlarımızdan alınan tedbirlere uymalarını özellikle istirham ediyorum" diye konuştu.

SUÇ ORANINDA YÜZDE 9 AZALMA OLDU

Başsavcı Arslan ilçede geçen yıla göre suç oranında yüzde sekiz azalma olduğunu belirterek, "Biz iki yıl önce göreve başladığımızdan bu yana gerçekleşen tek organize olay diyebileceğimiz motosiklet çetesinin gerçekleştirdiği olaydı. İki vatandaşımız silahlı saldırıya uğramış, biri hayatını kaybetmişti. Zaten suçlular hemen bulundu, devam eden soruşturmada diğer şüphelilerle ilgili gereği yapılmıştı. Çok şükür bizde başka organize bir olay yaşanmadı. Arkadaşlarımız o anlamda iyi çalışıyor" dedi.

MUĞLA Bodrum Başsavcısı Şükrü Arslan Suç oranı yüzde 9 azaldı

Kaynak: DHA

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