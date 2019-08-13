MUĞLA Bodrum Antik Tiyatro'da Manuş Baba rüzgarı

13.08.2019 01:53

Bodrum Antik Tiyatro'da Manuş Baba rüzgarı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahneye çıkan ve 'Manuş Baba' ismi ile tanınan şarkıcı Mustafa Özkan, söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen 'Bodrum Yaz Konserleri' kapsamında Manuş Baba, Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıktı. Söylediği şarkılarla hayranlarını coşturan ünlü sanatçı, "Güzel bir sahnede sizlerle birlikte olduğum için mutluyum. Edirne Keşan'da sevgili dostlarım ve komutanlarım ile birlikte vatani görevimi tamamladım. Memleketimizde önemli sorunlar varken benim saçı sakalı kazıtmamım önemi yok. Kazanmamız gereken tek şey sevgi ve barıştır" dedi.

Şarkılarının bazılarını Antik Tiyatro'yu dolduran hayranları ile birlikte söyleyen Manuş Baba, konserin sonunda uzun süre alkışlandı.

Kaynak: DHA