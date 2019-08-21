MUĞLA BODRUM ANTİK TİYATRO'DA '3 TENOR' KONSERİ

21.08.2019 11:00

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen '3 Tenor' adlı konser, klasik müzik sevenlere keyifli saatler yaşattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 'Bodrum Konserleri' kapsamında, Bodrum Antik Tiyatro'da '3 Tenor' konseri düzenledi. Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü de olan Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Hakan Aysev ve Efe Kışlalı'dan oluşan '3 Tenor', orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetiminde performans sundu. Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğindeki konserde sanatçılar, Bodrum Antik Tiyatro'nun tarihi atmosferinde, seçkin eserlerden oluşan repertuvarlarla sanatseverlere keyifli bir gece yaşattı.

Kaynak: DHA