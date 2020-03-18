MUĞLA 'Bodrum'a gelmeyin, evinizde kalın' diyen Başkan Aras'a destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› MUĞLA 'Bodrum'a gelmeyin, evinizde kalın' diyen Başkan Aras'a destek - Haber
Ahmet Aras, Bodrum, Güncel

MUĞLA 'Bodrum'a gelmeyin, evinizde kalın' diyen Başkan Aras'a destek

'Bodrum'a gelmeyin, evinizde kalın' diyen Başkan Aras'a destekMUĞLA'nın Bodrum ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın salgının yayılmaması amacıyla alınan tedbirleri anlattığı basın toplantısında tatilcilere ve yazlıkçılara seslenip, "Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi...

18.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:42
MUĞLA 'Bodrum'a gelmeyin, evinizde kalın' diyen Başkan Aras'a destek

'Bodrum'a gelmeyin, evinizde kalın' diyen Başkan Aras'a destek

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın salgının yayılmaması amacıyla alınan tedbirleri anlattığı basın toplantısında tatilcilere ve yazlıkçılara seslenip, "Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Buradan, Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen evinizde kalın" çağrısına Bodrumlular ve esnaftan destek geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, dün Umurca Parkı'nda açık havada koronavirüs önlemlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Aras toplantıya katılanlara ve basın mensuplarına kolonya ikram ettikten sonra başladığı konuşmasında, Bodrum'da yiyecek pazarlarının hijyen tedbiri alınarak hizmet vereceğini, giyim pazarının ise kapatıldığını bildirdi. Bodrumlulardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyen Başkan Aras, belediyeye, acil işleri olmayanların en az 15 gün hiç gelmemelerini istedi. Aras, açık alanda satılan yiyeceklerin de yasaklandığını söyledi.Tatilcilere ve yazlıkçılara da seslenen Başkan Aras, "Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Buradan, Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen evinizde kalın. Bodrum'un nüfusu ve sağlık hizmetleri kendi nüfusuna göre dizayn edilmiş. Meydana gelecek nüfus artışında sağlık hizmetleri yetersiz kalacaktır" deyip, uyardı. Başkan Aras'ın bu açıklamaları yankı buldu. Vatandaşlar ve esnaflar da başkan Aras'a destek verdi.'DAHA KONTROLLÜ YOL ALINIR'Koronavirisün yayılmasının önlenmesi için ülke olarak büyük bir sınav verildiğini, çok ciddi bir süreçten geçildiğini belirten restoran işletmecisi Mustafa Akkoyun, "Diğer ülkelerde koronavirüs nedeniyle yaşanan olumsuzlukları haberlerde okuyoruz. Bu ülkelerde yaşanan durumlara düşmemek adına Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın aldığı karar ve açıklamalar çok doğru. Kendisine katılmamak mümkün değil. Yaşanan bu süreçte, virüsün yayılmaması için herkes bulunduğu yerde kalırsa ve izole olursa mücadelede de daha kontrollü yol alınır" dedi.'MÜMKÜNSE EVDEN ÇIKMAMAK EN DOĞRUSU'Bodrum'daki bir otelin genel müdürlüğünü yapan Fatih Can Ekşi de Başkan Aras'ın açıklamalarının yerinde olduğunu belirtip, "Bu sadece bir bölgenin sorunu değil. Bu nedenle sadece Bodrum'a değil, başka bir şehirlere de gidilmemeli. Hatta mümkünse evden hiç çıkmamak gerekir. Herkesin, bulunduğu yerde, evinde kalarak kendini izole etmesi daha doğru olur" diye konuştu.

Bodrum'da yaşayan emekli Şenol Toptan da koronavirüs ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılabilmesi için zorunlu kalınmadıkça dışarı çıkılmamasının en doğru önlem olacağını belirtip, "Çünkü virüs her yerde olabilir. Birçok kişi kendini koruma iç güdüsü ile kalabalık yerlerden uzak durup, daha sakin olan yazlıklarına gelmek istiyor. Gelebilirler ancak, bulundukları yer kalabalıktan uzak durabilmeye müsait ise gelmemelerinin de bir anlamı yok. En azından bir süreliğine" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Haber
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi
'Korona biyolojik silah' söylentisine bilim insanları noktayı koydu Haber
"Korona biyolojik silah" söylentisine bilim insanları noktayı koydu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Ekonomi dünyasından Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ilk yorum Haber
Ekonomi dünyasından Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ilk yorum
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken James Bond Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Falcao Adem Büyük Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk Mart Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: MUĞLA 'Bodrum'a gelmeyin, evinizde kalın' diyen Başkan Aras'a destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 22:45:15. #1.15#
title