MUĞLA Beton bariyerlere çarpan otomobil alev topuna döndü
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MUĞLA Beton bariyerlere çarpan otomobil alev topuna döndü

Beton bariyerlere çarpan otomobil alev topuna döndüMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yol kenarındaki beton bariyere çarparak alev alan lüks otomobil alev topuna döndü.

07.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:27

Beton bariyerlere çarpan otomobil alev topuna döndü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yol kenarındaki beton bariyere çarparak alev alan lüks otomobil alev topuna döndü. Otomobil sürücüsü şans eseri yara almadan kurtulurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Dün saat 22.30 sıralarında Bodrum'dan Yalıkavak yönüne giden Emin Coşar, kullandığı 34 CSJ 168 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki beton bariyerlere çarpıp alev aldı. Coşar, otomobilden inip, hızlıca uzaklaşarak canını kurtarırken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri itfaiyeyi arayıp, durumu bildirdi. Otomobil kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevleri söndürürken, otomobil demir yığınına döndü. Yangın nedeniyle, trafik tek şeritten verilebilirken, uzun araç kuyruğu oluştu.

MUĞLA Beton bariyerlere çarpan otomobil alev topuna döndü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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