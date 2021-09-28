Muğla Belediyesi'nden Talas'a 'yangına müdahale' teşekkürü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla Belediyesi'nden Talas'a 'yangına müdahale' teşekkürü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Muğla Belediyesi'nden Talas'a 'yangına müdahale' teşekkürü

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına müdahalede gösterdiği başarıdan dolayı Talas Belediyesi'ne teşekkür belgesi gönderdi.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına müdahalede gösterdiği başarıdan dolayı Talas Belediyesi'ne teşekkür belgesi gönderdi.

29 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına müdahale etmek için bölgeye arozözle giden belediye ekibi, günlerce süren yoğun bir çalışma gerçekleştirmişti. Yaklaşık iki hafta göletlerden alınan suyu arozözle yangın bölgesine taşıyarak yoğun alevlere püskürten belediye ekibi, sarp alanlardaki müdahalelere dahil olmuştu.

Yapılan cansiperane çalışmaya Muğla Büyükşehir Belediyesi de kayıtsız kalmadı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün imzasıyla gönderilen mesajla "Kayseri Talas Belediyesi iyi ki varsınız." denildi.

"Destek ve çabalarınız asla unutulmayacak" ifadesi yer alan mesajda, "Gerek malzeme, gerek insani, gerek araç gereç desteği ile yanımızda olan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Omuz omuza birlik olmanın, tek yürek olmanın, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini bizlere yaşattınız" cümlelerine yer verildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Nihat Özdemir Salih Uçan Balotelli Bülent Uygun Lionel Messi
Tüm Haberler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Mehmet Kasapoğlu Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muğla Belediyesi'nden Talas'a 'yangına müdahale' teşekkürü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 13:47:34. #1.12#