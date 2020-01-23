: Muğla belediye araçlarının eski oto lastikleri kedi evi oldu

23.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:44

Belediye araçlarının eski oto lastikleri kedi evi oldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, vatandaşlardan gelen talep üzerine belediye araçlarından çıkan yıpranmış oto lastikleri ve inşaat malzemelerinden kedi evleri yapıldı. Yapılan 10 kedi evi ilçenin çeşitli sokaklarındaki parklara yerleştirildi.

Marmaris ilçe merkezinde havaların akşam saatlerinde soğuması üzerine vatandaşlardan gelen talep üzerine Belediye ekipleri harekete geçti. Belediye araçlarından çıkan atık oto lastikleri ve inşaat malzemelerinden kedi evleri yapıldı. Rengarenk boyanan kedi evleri ilçe merkezindeki Atatürk, Ulusal Egemenlik, Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddeleri ve İçmeler Mahallesi'ndeki parklara yerleştirildi. İlk etapta 10 kedi evi parklara yerleştirilirken gelecek talebe göre sayının artırılacağı bildirildi. Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Okullar açıldığında sokak kedi ve köpekler ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrencilerimizle çalışmalar yapacağız. Sokakta yaşayan kedi ve köpekler için mama, barınma ihtiyaçlarının karşılanması için projeler üretileceğiz. İlk etapta yaptığımız 10 atık lastik kedi evleri parklara yerleştirdik" denildi.

Kaynak: DHA

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