MUĞLA Bekçiler aç kalan güvercinleri besledi

Bekçiler aç kalan güvercinleri beslediMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde görevli bekçiler, halk plajında aç ve susuz kalan güvercinleri fırından aldıkları ekmelerle besledi.

Bekçiler aç kalan güvercinleri besledi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde görevli bekçiler, halk plajında aç ve susuz kalan güvercinleri fırından aldıkları ekmelerle besledi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, Atatürk Caddesi'nde bulunan mavi bayraklı halk plajında bulunan güvercinleri fırınlardan topladıkları ekmeklerle besledi. Kısıtlama kapsamında devriye görevi yürüten bekçiler, sokaklarda gördükleri aç kedi ve köpekler için duvar dilberine kuru mama bıraktı. Ardından Atatürk Caddesi'ndeki halk plajına giden bekçiler, güvercin sürülerine ekmek kırıntısı atarak elleri ile besledi. Bekçiler ayrıca karınlarını doyuran güvercinlere, kap içinde su vererek ihtiyaçlarını giderdi.

Kaynak: DHA