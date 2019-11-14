Muğla batmanlı öğrencilerden başkan gürün'e duygu dolu mektuplar

14.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:06

Batmanlı öğrencilerden Başkan Gürün'e duygu dolu mektuplar

Muğla'nın tarihi ve turistik güzelliklerini geçen 27 Ağustos'ta Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olarak gezen Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi'nin 13 öğrencisi, izlenimlerini yazdıkları mektupla anlattı. Öğrenciler, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e gönderdikleri duygu dolu mektuplarda, Aramızda uçağa binmeyen, deniz görmeyen, Batman'ın dışına çıkmayan arkadaşlarımız vardı. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ederiz. Keşke bizim yaşadığımız yerler de Muğla kadar güzel olsa dedi.

Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim gören 13 öğrenci, bir süre önce okullarında '50 Kitap 50 Dünya' adı altında proje başlattı. Öğrenciler, proje kapsamında CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e mektup yazdı. Mektupta, projelerinden bahseden öğrenciler, farklı şehirler ve kültürler görmek istediklerini anlattı. Batmanlı öğrencilerin bu taleplerini geri çevirmeyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, proje kapsamında 50 kitap okuyan ve sınavlarda başarılı olan müzik bölümünden 9'uncu sınıfta öğrenim gören 13 öğrenci ve öğretmenlerini Muğla'ya davet etti. Öğrenciler, geçen 27 Ağustos'ta Muğla'nın tarihi ve turistik merkezlerini gezerek bilgiler aldı.

İZLENİM VE DUYGULARINI MEKTUBA DÖKTÜLER

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olan Batmanlı öğrenciler, döndüklerinde Muğla'ya ilişkin izlenimlerini, beğenilerini ve eleştirilerini yazacakları bir mektup ile bildirme sözü verdi. Öğrenciler, bu sözlerini yerine getirip, mektupları gönderdi. Öğrencilerden Ruken Kaplan mektubunda, Öncelikle size her şey için çok teşekkür ederiz. Batman'a geldiğimde aileme Muğla'nın ne kadar güzel olduğunu anlattım ve sizin ve insanların çok güleryüzlü ve sevimli olduğunu söyledim derken Hiranur Ayhan ise, Sayın Osman Gürün Bey amca sizi çok sevdim. Bizlere bu olanağı sağladığımız için çok teşekkür ederim. Çünkü aramızda Batman'dan çıkmayan, uçağa binmeyen, deniz görmemiş arkadaşlarımız vardı. Sizin de dediğiniz gibi 'Gülmek herkese çok yakışır' ifadelerine yer verdi. Bir diğer öğrenci Duygu Aküren ise, Sizin sayenizde Muğla'ya geldim. Hayatımda hiç uçağa binmedim ve deniz görmedim. Köyde yaşadığım için bu tür güzellikleri görmem sizin sayenizde oldu. Sizlere sonsuz teşekkürler diyerek duygularını paylaştı.

Muğla'da daha önce hiç yaşamadığımız güzel günler yaşadık diyen Ali Boğra'da, Daha önce arkadaşlarımızla sadece fotoğraflarını gördüğümüz yerleri gezmek çok güzeldi dedi. Berfin Ava da, mektubunun bir bölümünde şu ifadelere yer verdi

Keşke bizim yaşadığımız şehir de Muğla kadar güzel olsa. Bu güne kadar televizyonda ve fotoğraflarda gördüğümüz yerleri bize gösterdiniz.

'GÖZLERİNDE MUTLULUĞU GÖRDÜK'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Batmanlı öğrencileri Muğla'da ağırlamış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirip, '50 Kitap 50 Dünya', her öğrencinin okuma alışkanlığının artmasını kendilerine yeni yeni dünyalarla buluşturulmalarını ve fikri hür vicdanı hür irfanı hür olarak yetişmelerini sağlayacak ve ülkemizin geleceğini teminat altına alacak olan bir proje. Batmanlı öğrenciler için gerçekleştirilen bu projenin başka okullarda da uygulanmasını temenni ediyorum dedi. Başkan Muğla'da ağırladıkları öğrencilerin gözlerinde de mutluluğu gördüklerini de belirtip, Bizler de mutlu olduk. Öğrenciler döndüklerinde izlenimlerini, temennilerini bize yazdıkları mektupla anlattı. Gerçekten zaman zaman duygulandığımız anlar ve satırlar oldu. Batmanlı öğrencilerimize buradan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Öğrencilerimiz artık bizim birer hemşerimiz. Kendilerini tekrar Muğla'ya bekliyoruz dedi.

Kaynak: DHA