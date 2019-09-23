Muğla batan bottan denize düşen bebek bugün de bulunamadı

23.09.2019 16:50

Batan bottan denize düşen bebek bugün de bulunamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına kaçmak isterken fiber teknenin batması sonucu denizde kaybolan Suriye uyruklu 9 aylık bebek için arama çalışmaları bugün de sürdü. 1'i batan teknede, 5'i ise kentte yapılan operasyonda yakalanan toplam 6 organizatör ise, bugün adliyeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen cuma günü saat 07.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığını öğrendi. Hemen bölgeye harekete eden ekipler, tamamı Suriye uyruklu 14 göçmen ile yüzerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı belirtilen Türk organizatör G.Ç.'yi sudan kurtardı. Ancak 15 Ocak'ta, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dünyaya gelen Suriyeli 9 aylık 'Hilya Ali' adlı bebeğin kayıp olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Bugün de süren çalışmalara rağmen olumlu bir sonuç alınamadı. Anne- babanın ise endişeli bekleyişi devam ediyor.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla ilgili araştırma başlattı. G.Ç.'nin dışında kaçak geçişi organize ettikleri öne sürülen su sporları istasyonu çalışanı C.E., tekne tamircisi M.T., şoför M.K., otel çalışanı F.M. ve işsiz G.D. adlı 5 şüpheli de aynı günün gecesi, Turgutreis'teki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların odasında, 6 bin Euro ve 5 bin TL nakit para, çok sayıda cep telefonu ve tekne çalıştırma aparatları bulunduğu öğrenildi. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'olası kastla adam öldürme' ve 'örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı' suçlarından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde 6 zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA