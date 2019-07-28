MUĞLA Başpehlivanlık güreşi 45 dakika sürdü

Başpehlivanlık güreşi 45 dakika sürdü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, 27'ncisi düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, başpehlivanlığı finalde Yıldıray Akın'ı yenen Ali Yanatma kazandı. İkilinin 45 dakika süren kıyasıya mücadelesi seyircilerden alkış aldı.

Kavaklıdere Belediye Başkanlığı'nca Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere, minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde, 200 pehlivan ile başpehlivan katıldı. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Muğla Valisi Vekili Rıza Dalan, güreş ağası Turgut Avcı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaşın izlediği güreşlerde renkli görüntüler oluştu. Pehlivanlar birbiriyle güreşirken hızlarını alamayarak seyircilerin arasına dalarken, kimisi ise sakatlıklar yaşadı.

Havanın kararmasına rağmen er meydanını terk etmeyen seyircilerin tezahüratları altında yaklaşık 45 dakika süren başpehlivanlık müsabakasında Muğlalı Ali Yanatma, Yıldıray Akın'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Akın, güreşin ardından centilmenlik örneği sergileyerek Yanatma'yı tebrik etti. Kavaklıdere Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Demir, "Yörük Türkmen geleneğinin devam etmesi için güreşleri ücretsiz yapıyoruz. Genç nesli bu tür ata sporumuzun da içinde bulunduğu etkinliklere katılımını sağlamak istiyoruz" dedi.

Öte yandan, gelecek yıl düzenlenecek güreşlerin ağalığını açık artırma sonucu 100 bin TL teklif eden iş adamı Mehmet Demiroğlu kazandı.

Kaynak: DHA