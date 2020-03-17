MUĞLA Başkan Aras'tan 'Bodrum'a gelmeyin, lütfen evinizde kalın' uyarısı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel

MUĞLA Başkan Aras'tan 'Bodrum'a gelmeyin, lütfen evinizde kalın' uyarısı

Başkan Aras'tan 'Bodrum'a gelmeyin, lütfen evinizde kalın' uyarısıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras, düzenlediği basın toplantısında tatilcilere ve yazlıkçılara seslenip, "Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor.

17.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:38
MUĞLA Başkan Aras'tan 'Bodrum'a gelmeyin, lütfen evinizde kalın' uyarısı

Başkan Aras'tan 'Bodrum'a gelmeyin, lütfen evinizde kalın' uyarısı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras, düzenlediği basın toplantısında tatilcilere ve yazlıkçılara seslenip, "Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Buradan, Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen evinizde kalın. Bodrum'un nüfusu ve sağlık hizmetleri kendi nüfusuna göre dizayn edilmiş. Meydana gelecek nüfus artışında sağlık hizmetleri yetersiz kalacaktır" dedi.

Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakalarındaki artış, Bodrum Belediyesi'ni harekete geçirdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, henüz tanımlanmış bir koronavirüs vakasının görülmediği Bodrum'da, salgının yayılmaması amacıyla alınan tedbirleri anlattı. Başkan Aras, en önemli uyarıyı tatilcilere yapıp, "Sağlığınız ve güvenliğiniz için evinizde kalın. Şu an tek ve en öncelikli gündemimiz halk sağlığı. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgelere ve aldığı kararlara uymakla mükellefiz. Bodrum Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Hıfzısıhha Kurulu toplantılarında alınan kararları vatandaşımıza duyuruyoruz. Kişisel hijyen ve farkındalık, halk sağlığının korunmasında en önemli unsur. Kalabalık yerlerden uzak kalınması da hayati önem taşıyor" dedi.

BELEDİYEDE KRİZ MASASI KURULDU

Bodrum Belediyesi'nin aldığı önlemleri ve koronavirüs salgınına karşı başlattığı seferberliğe değinen Başkan Aras, Bodrum Belediyesi bünyesinde bir koordinasyon kurulu oluşturulduğunu ve Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz önderliğinde bir kriz masası kurulduğunu kaydetti. Başkan Aras, "Kriz masası, acil eylem planını hazırlayarak devreye sokacak. Tablonun kötüye gitme ihtimalini de göz önüne alarak halkımızı bu salgından korumak amacıyla çalışma ve araştırma içinde olacak" diye konuştu. Bodrum genelinde dezenfeksiyon çalışmalarının Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan 20 kişilik bir ekip tarafından titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Aras, "Kıyafet ve dezenfekte malzemelerini temin ettik. Gerektiği kadar da satın almaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir bütçe kısıtlamasına gidilmeyecek" dedi.

PAZAR YERLERİ SIKI DENETİM ALTINDA TUTULACAK

Ekiplerin, belediye idare binalarında, kültür merkezlerinde, çocuk parkları, pazaryerleri ve halkın kullanımına açık tüm alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Aras, şöyle devam etti:

"Bodrum'da gıda ve kıyafet olmak üzere açılan iki çeşit pazar var. Biz temel ihtiyaç dışındaki bütün toplu alanları sınırladık. Bu nedenle kıyafet pazarlarını kurdurmayacağız. Ancak insanların temel ihtiyaçlarının yer aldığı gıda pazarlarını sıkı denetimli bir şekilde açık tutmaya devam edeceğiz. Açıkta ürün satılmaması, pazarcı esnafımızın eldiven ve maske takmaları ve pazar girişlerinde dezenfeksiyon işlemleri ile ilgili her türlü tedbirimizi alacağız."

Bodrum Belediyesi'nin asli görevlerini aksatmadan sürdürdüğünü ifade eden Başkan Aras vatandaşa da çağrıda bulundu. Acil işlemler dışında vatandaşın belediye ile ilgili tüm işlerini interaktif ortamlardan ve telefon aracılığıyla çözmelerini isteyen Aras, risk grubundaki personele hizmetleri aksatmayacak şekilde izin verildiğini de açıkladı.

FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Dünya çapında etkili olan salgın nedeniyle fırsattan istifade etmek isteyenlere göz açtırılmayacağını vurgulayan Başkan Aras, "Gıda, hijyen ve dezenfekte ürünlerinde karaborsacılık yapanlara karşı gerekli denetimler Zabıta ekiplerimizce yapılıyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını ve gördükleri bu tür konuları derhal bize bildirmelerini istiyoruz" dedi.

'BODRUM'A GELMEK İSTEYENLER, EVİNİZDE KALIN'

16 Mart'ta okulların tatil edilmesiyle birlikte özellikle yazlıkçıların tatil moduna girdiğini ve Bodrum'da ciddi bir nüfus artışı yaşanmaya başladığını ifade eden Başkan Aras, "Okullar tatil olduktan sonra herkes deniz kenarlarına, yazlıklara gidecek gibi bir algı oluştu. Bodrum 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Buradan, Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen evinizde kalın. Bodrum'un nüfusu ve sağlık hizmetleri kendi nüfusuna göre dizayn edilmiş. Meydana gelecek nüfus artışında sağlık hizmetleri yetersiz kalacaktır. Örneğin, Bodrum'da bulunan hastanelerde toplam 17 yoğun bakım yatağı var. Biz bu yatakları zaten mevcut nüfusa göre yetersiz görüyoruz. Herkes bu dönemde kendi evinde kalsın ve sağlığı için önlemini alsın. Bu bir kısıtlama değil ama önemli bir temennidir. "

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Başkan Ahmet Aras toplantı sonunda Bodrum Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplanacağını açıkladı. Yaşanan gelişmeler sonrasında en kısa sürede meclisi bir araya getirmek için hazırlandıklarını ifade eden Başkan Aras, olağanüstü meclis toplantısının kapalı oturumla gerçekleşeceğini söyledi.

BODRUM SOKAKLARI HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ

Öte yandan turizm cenneti Bodrum'da yaşayan vatandaşlar gerekli haller dışında dışarıya çıkmadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında, kafeterya ve eğlence yeri olarak faaliyet gösteren işyerlerinin kapanmasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Bodrum Belediyesi A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren belediye kafelerinin de kapatılması kararı verildi. Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada 3 kafeterya dışındaki tüm belediye kafeteryalarının koronavirüs tehdidinden dolayı faaliyetine ara vereceği, açık kalan kafelerde ise 12.00 - 16.00 saatleri arasında sadece öğle yemeği verileceği, alkollü içki servisi olmayacağı belirtildi.

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MUĞLA Başkan Aras'tan 'Bodrum'a gelmeyin, lütfen evinizde kalın' uyarısı

Kaynak: DHA

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MUĞLA Başkan Aras'tan 'Bodrum'a gelmeyin, lütfen evinizde kalın' uyarısı

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