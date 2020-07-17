MUĞLA Bakan Karaismailoğlu Muğla'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MUĞLA Bakan Karaismailoğlu Muğla'da

Bakan Karaismailoğlu Muğla'da (2)Muğla'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Menteşe'nin Kötekli Kavşağı projesini inceledikten sonra Muğla-Kale yolundaki şantiyeyi ziyaret etti ve yetkililerden çalışmalar hakkında brifing aldı.

MUĞLA Bakan Karaismailoğlu Muğla'da
17.07.2020 19:02 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:26

Bakan Karaismailoğlu Muğla'da (2)

Muğla'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Menteşe'nin Kötekli Kavşağı projesini inceledikten sonra Muğla-Kale yolundaki şantiyeyi ziyaret etti ve yetkililerden çalışmalar hakkında brifing aldı. Brifingin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Muğla-Kale yolunun büyük bir kısmını bölünmüş yol olarak bu yılsonu tamamlayacağız. Buraya gelerek şantiyede gerekli incelemeleri yaptık. Yaptığımız yatırımları Sayın valimiz ve milletvekillerimiz ile değerlendirdik. Projelerimizin faaliyete geçmesi için kararlar aldık. Ulaştırma alt yapı projeleri sadece yol değildir. Gittikleri yere canlılık ve hareket getirirken istihdamı arttırıyor. Muğla bölgesindeki yatırımlar tarıma, üretime ve turizme katkı sağlıyor. Ülkemizde olduğu gibi buradaki yatırımlara önem veriyoruz. Titizlikle takibini sürdürüyoruz. Yatırımlarımız ile Muğlalı hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Ülke genelinde her hafta bir açılış yapıyoruz. Bütün açılışlara yetişmemiz mümkün değil. Farklı olanların açılışına katılmaya çalışıyoruz. Bitirince vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Projelerimizi tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu'nun Menteşe ve Kale yolundaki incelemelerinde Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve kurum müdürleri hazır bulundu. Karaismailoğlu, Ula ilçesi Çiçekli mahallesi-Köyceğiz'e iniş yolundaki incelemelerin ardından belediye başkanları ile yemekli toplantı yapmak üzere Akyaka'ya hareket etti.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 3. Sayfa
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım Magazin
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda Güncel
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Levyeli saldırgan, evine girdiği kadını öldüresiye dövdükten sonra elini kolunu sallayarak gitti
Levyeli saldırgan, evine girdiği kadını öldüresiye dövdükten sonra elini kolunu sallayarak gitti
Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez
Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil
Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Bülent Turan Hüseyin Filiz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Dilan Çıtak Defne Samyeli Erkan Kolçak Köstendil
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül İbrahim Üzülmez Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Asker İzmir Adana
Şu an buradasınız: MUĞLA Bakan Karaismailoğlu Muğla'da - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 19:52:35. #1.14#
title