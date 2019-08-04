MUĞLA BAKAN ERSOY KURBAN BAYRAMI'NDA BODRUM'DA OTELLER DOLU

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın tam yüksek sezona denk geldiğini belirterek, bayram tatilinin 9 güne uzatılması ihtimali için 9 gün ya da 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Otelci arkadaşlardan öğrendim, zaten yerlerin çoğu da dolu. Öyle bir ihtiyaç olduğunu sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar. Benim şahsen bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil. Ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum'da otellerin hepsi dolu dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da katıldığı 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Eşi Pervin Ersoy'un da eşlik ettiği Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi'nin tadilatını bu yıla yetiştirme sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kale içindeki sahneyi de tamamladıklarını belirten Bakan Ersoy, Burada öncelikli amacımız Bodrum'un içine o eski canlılığını getirmede bir faydamız olsun. 'Bu olumlu gelişmelere bir taş da biz koyalım' diye düşünmüştük. Amacımıza da ulaştık. Kale içinde haftada en az iki kez organizasyon gerçekleştiriyoruz dedi.

Doluluktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Ersoy, İnşallah Bodrum Kalesi'nin ikinci kalan kısmını da eylülde ihalesini tamamlayıp söz verdiğimiz gibi 18 Mayıs 2020'de ikinci etabı da açarak kaledeki restorasyon çalışmasını tamamlamış olacağız ve bu gösterilere özel sektörün de katılacağı daha geniş programlar şeklinde devam edeceğiz. Bodrum merkezine eski canlılığını tekrar getireceğiz dedi.

'BAYRAM TATİLİNİN 9 GÜN OLMASI 5 GÜN OLMASI BİR ŞEY İFADE ETMİYOR'

Bakan Ersoy, Kurban Bayramı tatiline de değinerek tatilin 9 güne uzatılması beklentisine dikkat çekti ve Bayram tatilinin 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Otelci arkadaşlardan öğrendim, zaten yerlerin çoğu da dolu. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar. Benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil. Ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum'da otellerin hepsi dolu dedi.

Turizm sezonunun oldukça iyi gittiğini, turist sayısında çok ciddi artışın olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, şunları söyledi

Bu sene inşallah ortalamada yüzde 13 ile 15 arası turist sayısında bir artışla karşılaşacağız. Rakamlar öyle gösteriyor. 50 milyon hedefini aştık, aşacağız gibi gözüküyor. 51 hatta 52 milyon turist sayısını yakalayacağız gibi görünüyor. 2023'e koyduğumuz, 75 milyon turist gibi iddialı bir hedefimiz var. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'yla bu hedeflerle ilgili, çok ciddi çalışmalarımız olacak. Kasım ayı itibarıyla da bu çalışmalara yoğun şekilde başlayacağız. Türkiye'nin global tanıtımıyla ilgili hem turist pazarlarında çeşitlemeyi ön plana çıkartacağız hem nitelikli turiste daha yoğunlaşarak bir tanıtım yaparak mevcut potansiyelimizi de koruyacağız. İnşallah Türkiye, 2023 hedeflerine emin adımlarla gidiyor, başaracağız.

'BODRUM'U ULUSLARARASI BİR MARKA YAPMAK İSTİYORUZ'

Bodrum'un yapılaşmasından kaynaklanan, 2-3 ayla sınırlanan turizm potansiyeli bulunduğunu, ilk hedeflerinin sezonu uzatmak ve ikinci hedeflerinin de 12 aya yaymak olduğuna dikkati çeken Ersoy, bununla ilgili bütün çalışmaları yapacaklarını da kaydetti. Bodrum'da 12 ay turizm yapılabildiği takdirde çalışanların da sektörde kalmasının sağlanacağına dikkati çeken Ersoy, Kaliteli personelin yetişmesini sağlıyorsunuz, yetişmiş kaliteli personelin de sektörde kalarak başka bir sektöre geçmesini engellemiş oluyorsunuz. Bodrum bizim gözbebeğimiz, çok önemli bir markamız ama yerelde çok önemli markamız. Onu uluslararası bir marka yapmak istiyoruz. Hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. 2-3 aylık bir sezonla kısıtlı değil, 8 aylık, 12 aylık sezona yayılmış bir Bodrum görmek istiyoruz dedi.

Bodrum'un İstanbul gibi büyükşehirlerden göç aldığını da vurgulayan Bakan Ersoy, Bodrum çok önemli bir kasaba ancak yakında kasaba olmaktan da çıkacak. Kış nüfusu da çok yüksek. Hava trafiği de onu gösteriyor zaten ama amacımız burayı sadece Türklerle sınırlamamak, yabancı turistin de olduğu çok güzel karma bir tatil merkezi haline getirmek dedi.

Kaynak: DHA