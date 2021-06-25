MUĞLA BAHÇESİNDE İKİ YARALI EBABİL BULDU

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, ev kadını Gülay Çintumur (61), evinin bahçesinde uçamayan yaralı iki ebabil buldu.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, ev kadını Gülay Çintumur (61), evinin bahçesinde uçamayan yaralı iki ebabil buldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edilen ebabillerin, tedavileri yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi

Menteşe'nin Muslihittin Mahallesi'nde yaşayan Gülay Çintumur, evinin bahçesindeki çiçeklerin arasında uçamayan iki kuş olduğunu fark etti. Biri göğsünden, diğeride kanadından yaralı kuşları kafeste muhafaza eden Çintumur, internette yaptığı araştırmada, kuşun türünün ebabil olduğunu öğrendi. Gülay Çintumur, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne durumu bildirdi. Bunun üzerine adrese giden veteriner ekipleri, ebabilleri teslim aldı.

Ebabiller, tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak. Gülay Çintumur, bulduğu kuşların gagalarının farklı olduğunu belirterek, "İnternette yaptığım araştırmada ebabil olduklarını öğrendim. Birinin göğüs altında kızarılık vardı. Kudret narı yağı sürdüm. Bu kadar yer varken, kuşların bahçeme düşmesini işaret olarak görüyorum" dedi.

EBABİL KUŞU

Ebabil (Apus apus), sağangiller (Apodidae) familyasından 16-17 cm boyunda, kentler ve açık alanlarda yaşayan, genellikle kırlangıçla karıştırılan bir kuş türüdür. Kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavislidir. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri gören bir türdür. Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar. Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı