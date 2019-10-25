Muğla bahçe atıklarıyla mücadelede bodrum'da yeni dönem

25.10.2019 16:05

Bahçe atıklarıyla mücadelede Bodrum'da yeni dönem

MUĞLA'da Bodrum Belediyesi, bilinçsizce yol kenarlarına ve çöp konteynerleri çevresine bırakılarak sokakları kirleten bahçe atıklarının bertaraf edilmesi amacıyla kente, 2 ayrı dal öğütme makinesi aldı.

Bodrum Belediyesi tarafından 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, çevre temizliği sorununun başlıca kaynaklarından biri olan bahçe atıklarıyla ilgili adım atıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın daha önce dile getirdiği 2 öğütücünün, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Temizlik İşleri bünyesinde kullanımına başlandı. 25 metreküp bahçe atığını, 1 saatte 9 metreküp talaş haline getirebilen dal öğütme makinesi sayesinde, sitelerden ve bazı konutlardan sokaklara atılan bahçe atıklarıyla mücadelede yeni bir döneme geçildiği belirtildi. Eldiven ve koruyucu gözlüğünü takarak bahçe atıklarını makineden geçiren Başkan Aras, şimdilik bu talaşların Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gübre olarak kullanılacağını belirterek, şunları söyledi

Arkadaşlarımız Bodrum genelindeki sokaklarda dolaşacaklar ve bu bahçe atıklarını öğüterek geri dönüştürme çalışacaklar. Tek bir handikabı var biraz gürültülü ama her güzel şeyinde bir dezavantajı oluyor elbette. Öğütülen bahçe atıklarının gübreye, yakıta dolayısıyla enerjiye dönüşecek. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir ileriki projemizde bunları elektrik enerjisini üretmekte kullanmak olacak.

Kaynak: DHA