MUĞLA Bacaya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
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MUĞLA Bacaya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bacaya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bacasına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bacaya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bacasına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Koyunbaba Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki evin bacasından kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, önce baca içerisine düşen yavru kedinin sıkıştığı yeri tespit etti. Dairenin içinden geçen baca duvarında delik açan ekipler, kediyi kurtardı. Site sakinleri kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

MUĞLA Bacaya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
MUĞLA Bacaya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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