MUĞLA Bacakları bağlanıp çöp konteynerine kaderine terk edilen koç öldü
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MUĞLA Bacakları bağlanıp çöp konteynerine kaderine terk edilen koç öldü

Bacakları bağlanıp çöp konteynerine kaderine terk edilen koç öldüMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir çöp konteynerine çuval içinde bacakları bağlanmış halde bulunan koç, tedaviye alınmasına rağmen öldü.

27.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:22

Bacakları bağlanıp çöp konteynerine kaderine terk edilen koç öldü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir çöp konteynerine çuval içinde bacakları bağlanmış halde bulunan koç, tedaviye alınmasına rağmen öldü.

Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi 116 Sokak'ta, geçen perşembe günü saat 09.45 sıralarında, bir kişi çöp konteynerindeki bir çuvalın hareket ettiğini fark edip, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, konteynerdeki çuvalda, bacakları bağlanmış halde ve nefes almakta güçlük çeken bir koç ile karşılaştı. Marmaris Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen koçun, karın bölgesinden darbe aldığı ve arkada bacaklarının tutmadığı belirlendi. Tedavi altına alınan 4 yaşındaki koçun kulağındaki küpeden, 2018 yılında Marmaris Belediyesi Mezbahası'nda kesilmiş olarak göründüğü ortaya çıktı. Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemeye aldı. Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan koç, kurtarılamadı. Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Olayı ilk öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Hayvan çok acı çekiyordu. Vefat ettiğini öğrendiğimde gözyaşlarıma hakim olamadım. Hayvanlara karşı işlenen suçlar cezasız kalmamalıdır. Bu yapılan vahşet insanlığın bittiğidir" dedi.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olayla ilgili soruşturması sürüyor. Yapılan araştırmalarda çöp konteynerine koçu atan kişi ile ilgili bir sonuca rastlanılmadı. Ölen koyun ise, belediye ekipleri tarafından gömüldüğü belirtildi.

MUĞLA Bacakları bağlanıp çöp konteynerine kaderine terk edilen koç öldü

Kaynak: DHA

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