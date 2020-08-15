MUĞLA Aydın ve Muğla'da 2020'de 865 hektar alan yandı
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MUĞLA Aydın ve Muğla'da 2020'de 865 hektar alan yandı

Aydın ve Muğla'da 2020'de 865 hektar alan yandıMUĞLA ve Aydın'da bu yılın başından beri meydana gelen 272 orman ve ziraat alan yangınında toplam 865 hektar alan yandı.

15.08.2020 13:30 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:37

Aydın ve Muğla'da 2020'de 865 hektar alan yandı

MUĞLA ve Aydın'da bu yılın başından beri meydana gelen 272 orman ve ziraat alan yangınında toplam 865 hektar alan yandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bu yıl ocak ayında bugüne kadar geçen sürede çıkan yangınlarla ilgili bilgi verdi. Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında yer alan Muğla ve Aydın'da, 170 orman yangını ve 102 ziraat yangını çıktı. Toplam 272 yangında 430'u orman, 435'i ise ziraat olmak üzere toplam 865 hektarlık alanın yandığı açıklandı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, son olarak dün Aydın'da Söke ve Didim, Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Milas ilçeleri olmak üzere 5 ayrı bölgede çıkan orman yangınlarına helikopter, arazöz ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildiğini belirterek, "Havadan ve karadan müdahaleyle yangınlar söndürülmüştür" dedi.

MUĞLA Aydın ve Muğla'da 2020'de 865 hektar alan yandı

Kaynak: DHA

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