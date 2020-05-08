MUĞLA Avrupa'nın en temiz plajlarından ikisi Muğla'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MUĞLA Avrupa'nın en temiz plajlarından ikisi Muğla'da

MUĞLA Avrupa'nın en temiz plajlarından ikisi Muğla'da
08.05.2020 09:11 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:14

Avrupa'nın en temiz plajlarından ikisi Muğla'daİNGİLİZ The Guardian gazetesinin seyahat yazarları, Muğla'nın İztuzu ile Kabak plajlarını, Avrupa'nın en temiz plajları arasında gösterdi.

Avrupa'nın en temiz plajlarından ikisi Muğla'da

İNGİLİZ The Guardian gazetesinin seyahat yazarları, Muğla'nın İztuzu ile Kabak plajlarını, Avrupa'nın en temiz plajları arasında gösterdi. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, İztuzu Plajı'nın mükemmel bir temizliğe sahip olduğunu söyledi.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını sonrası hayatın nasıl normale döneceği ile ilgili çalışmalar yapılırken, hatta tatil planlarının yapıldığı dönemde İngiliz The Guardian gazetesi, Avrupa'nın en temiz 30 plajını yayınladı. Gazetenin seyahat yazarlarının seçtiği plajlar arasında Muğla'dan da iki plaj yer aldı. Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı ile Fethiye'nin Kabak Plajı, İngiliz yazarlar tarafından 'Avrupa'nın en temizi' seçildi.

DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, İztuzu Plajı'na övgüler yağdırdı. Okutur, "İztuzu, Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalı ve lagün nadir rastlanan bir oluşumdur. 1988 yılından bu yana İztuzu Plajı koruma altındadır. Tuzlu ve tatlı suyla besleniyor. Mükemmel bir temizliğe sahiptir. Kaplumbağalara da ev sahipliği yapıyor. Caretta carettaların üreme alanıdır. Bu nedenle yıllardır ilklerin arasında yer alıyor" dedi.

İZTUZU PLAJI

4,5 kilometre uzunluğuna sahip plaj, deniz suyu ile tatlı su arasında bulunan ender plajlardan biri olma özelliğini taşıyor. Plaja, caretta carettaların yumurtalarını bırakmasından dolayı 'Kaplumbağa Plajı' da deniliyor. Plajda denize girenlerin yumurtalara zarar verememesi için yumurtaların olduğu bölgeler düzenli olarak işaretleniyor. 1988 yılında alınan karara göre plaj, kaplumbağaların rahatsız olmaması için saat 20: 00- 08: 00 arası kapalıdır ve çevresinde gürültü çıkarmak veya ışık yakmak yasaktır. Ayrıca plajda yaralı kaplumbağalarının tedavilerinin yapıldığı bir tedavi merkezi de bulunuyor. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği plaj, doğallığı ve temizliği nedeniyle Avrupa'nın En İyi Açık Alanı, Avrupa'nın En İyi Plajı, Avrupa'nın En İyi 7'nci plajı seçildi.

KABAK PLAJI

Dünyanın koruma altına alınan 100 dağı arasında yer alan Babadağ'ın eteklerinde, endemik bitki çeşitliliği, yaban hayatı ve 200 metrelik koyuyla, özellikle genç seyahat severlerin tercih ettiği Kabak Plajı, Fethiye merkezine 33 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Türkiye'de ender rastlanan bir jeolojik yapıya sahip olan Kabak Plajı, üç tarafı dağlarla çevrili, kanyon biçimindeki derin bir vadi ve bu vadinin denize açılan çakıllı kumsalından oluşuyor. Eşsiz görünümünün yanı sıra, doğal hayatı korumak için büyük oteller yerine kamp alanları ve ağaç evlerin kurulduğu Kabak Plajı, dünyanın en iyi trekking parkurlarından biri olarak kabul ediliyor. 513 kilometre uzunluğundaki Likya Yolu, Kabak Plajı'ndan geçiyor. Fethiye gezilecek yerler listesindeki Kabak Plajı, yüksek kayalar, akarsu ve deniz ile çevreli konumuyla, izole kalarak, bitki ve hayvan türleri bölgeye özgü hale gelerek diğerlerinden ayrı olarak evrimleşmiş bir bölge. Kelebekler Vadisi'ne ismini veren kaplan kelebekleri de burada da yaşayan endemik türler arasında.

MUĞLA Avrupa'nın en temiz plajlarından ikisi Muğla'da

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybolu kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybolu kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Haberler
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Sivas'ta ortaya çıkan etçil 'sarıkız' örümceği, köylüleri tedirgin etti
Sivas'ta ortaya çıkan etçil "sarıkız" örümceği, köylüleri tedirgin etti
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp 'Polis çağırın' diye bağırdı
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Acun Ilıcalı Özer Kızıltan
Spor Fabio Can Bartu Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Kadın Bursa Mayıs
Şu an buradasınız: MUĞLA Avrupa'nın en temiz plajlarından ikisi Muğla'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 09:25:38. #1.14#
title