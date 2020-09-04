MUĞLA ATM'den para çeken maskesiz vatandaşa emniyet müdüründen esprili uyarı 1000 TL fazla çek
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MUĞLA ATM'den para çeken maskesiz vatandaşa emniyet müdüründen esprili uyarı 1000 TL fazla çek

ATM'den para çeken maskesiz vatandaşa emniyet müdüründen esprili uyarı 1000 TL fazla çekMUĞLA'nın Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, koronavirüs denetimi sırasında maskesiz bir vatandaşı ATM'den para çekerken görünce 1000 TL fazla çek diyerek espri yaptı.

04.09.2020 17:33 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:39

ATM'den para çeken maskesiz vatandaşa emniyet müdüründen esprili uyarı 1000 TL fazla çek

MUĞLA'nın Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, koronavirüs denetimi sırasında maskesiz bir vatandaşı ATM'den para çekerken görünce 1000 TL fazla çek diyerek espri yaptı. Amaçlarının ceza yazmak olmadığını söyleyen Toygun, toplumsal bilincin artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, denetimler sırasında ATM'den para çeken maskesiz bir vatandaşı görünce esprili bir diyalog yaşandı. Emniyet Müdürü Toygun, ceza hatırlatmasında bulunarak, 1000 TL fazla çek diyerek espri yaptı. Bu uyarı üzerine cebindeki maskeyi çıkarıp takan vatandaşa, maskeyi her zaman takması gerektiğini hatırlatan Toygun, amaçlarının ceza yazmak olmadığını söyleyerek, toplumsal bilincin artırılmasını amaçladıklarını söyledi. Denetimlere, Jandarma Karakolu Komutanı Jandarma Yüzbaşı Necmettin Erdoğan, Datça Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Yonca İnan, Tarım İlçe müdürü Bülent Şatır, polis ve zabıta görevlileri katıldı.

MUĞLA ATM'den para çeken maskesiz vatandaşa emniyet müdüründen esprili uyarı 1000 TL fazla çek

Kaynak: DHA

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