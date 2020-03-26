Muğla, Antalya, Isparta ve Burdur'da koronavirüs tedbirleri sürüyor Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Antalya'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde denizde ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

Yasağa uymayanlar hakkında ve her ihlalde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 lira idari para cezası verileceği bildirildi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin adli makamlara bildirilmesi yönünde karar alındı.

Belediyeler maske üretimine başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Atatürk Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Uncalı Moda Evi'nde steril maske üretimine başlandı. 5 uzman eğitmen ve 3 kursiyer tarafından günlük bin maske üretimi gerçekleştirilecek. "Kullan at" tarzı kumaştan yapılan maske dikimi salgın süresince devam edecek. Maskeler ilçeler dahil olmak üzere Büyükşehir Belediyesi personeline ulaştırılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de Su Kalite Kontrol Laboratuvarında dezenfektan üretimine başladı. Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olan konsantre "Klordioksit (ClO 2) Biyosidal Ürün" temin eden ASAT Genel Müdürlüğü, laboratuvarda uygun şartlarda ihtiyaca göre farklı seyreltme oranları uygulayarak araç, ofis ve kişisel kullanım amacıyla cilt ve yüzey dezenfektanları hazırlıyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, kullanımı artan maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi için belediye hizmet binasına tıbbi atık konteynerleri yerleştirdi. Belediye personeli ve belediyeye gelenler tarafından kullanılan maske, eldiven ve tek kullanımlık kıyafetler toplanıp, Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi içindeki Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde uygun koşullarda bertaraf ediliyor.

Antalya ilçelerindeki çalışmalar

Kepez Belediyesine bağlı Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları (AKMEK) ve Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi de 22 kursiyer ve kurs öğretmenleri ile antibakteriyel kumaştan günde 600 ile bin maske üretimi için çalışmalara başladı.

Kepez Belediyesi sokağa çıkmayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde çalışma başlattı. Kepez ile Konyaaltı belediyeleri, sokak hayvanları için ilçedeki mama ve su kabı sayılarını artırdı. Akseki Belediyesince de hazırlanan tatlı ve gıda malzemelerinden oluşan kumanya sağlık çalışanlarına dağıtıldı.

Muğla'da 2 bin 700 ailenin ihtiyacı karşılandı

Muğla'da, evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları, Vefa Koordinasyon Grubu ekiplerince karşılanıyor. Muğla Valisi Esengül Civelek, uygulama başladığı günden itibaren il genelinde 112, 155 ve 156 çağrı numaraları üzerinden hizmet talep eden 2 bin 700 aileye Vefa Koordinasyon Grubu tarafından hizmet sağlandığını bildirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri de "Siz evinizde kalın, can dostlarımız bize emanet" sloganıyla başlatılan kampanyayla sokak hayvanları için park, bahçe ve boş arazilere su, yem ile mama bırakmaya başladı. Ekipler ayrıca il genelinde toplu taşıma araçlarında nakit ödeme uygulamasını kaldırarak, Muğla Kart, temassız kredi ve banka kartları ve telefon uygulamasıyla ödeme sistemine geçti.

Marmaris Belediyesi ilçenin en işlek caddelerine ve mahalle girişlerine, "Evinde kal" pankartları astı.

Profesyonel İlgim Anadolu Lisesi'nde sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperli maske üretimine başlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Onursal Başkanı ve FIA Dünya Motor Sporları Konseyi Üyesi iş insanı Serkan Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayanlara ve ihtiyaç sahiplerine 1200 gıda kolisi hazırladı.

Burdur ve Isparta

Burdur'da, İl Sağlık Müdürlüğü, emniyet ve jandarma ekiplerince kentte giriş yapan araç sürücüleri ve yolcuların ateşi ölçülüyor, ateşi yüksek çıkanlar hastaneye yönlendiriliyor.

Ayrıca ekipler, toplu taşıma araçları ve şehirler arası yolcu otobüslerinde sosyal mesafe kuralına uyumu da denetleniyor.

Burdur Belediyesince de tarihi Uzun Çarşı'da dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Isparta'da vatandaşların ortak kullanım alanları otobüs durakları, meydanlar, kaldırımlar otobüs terminali sabunlu suyla yıkanıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmaların 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA