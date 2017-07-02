Muğla Ambulans Traktöre Çarptı: 2'si Sağlık Görevlisi 3 Yaralı

Ambulans traktöre çarptı: 2'si sağlık görevlisi 3 yaralı



MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, bir ambulansın traktöre çarpması sonucu, 2'si sağlık görevlisi 3 kişi yaralandı.



Kaza, dün (Cumartesi) saat 22.30 sıralarında Muğla-Fethiye Karayolu'un Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesi Kocabel Mevkisi'nde meydana geldi. Köyceğiz'den aldığı hastayı Ortaca Devlet Hastaresi'ne götüren Yalçın Yılmaz Keskin'in kullandığı 48 EG 917 plakalı 112 Acil Servis ambulansı,



Beyobası Mahallesi'ne geldiğinde bir TIR'ı solladı. Bu sırada işaret lambası ve farları yanmayan İsmail Çelik yönetimindeki 48 K 8904 plakalı traktörü farketmeyen Keskin, arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak ters dönen traktör, yol ortasındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, ambulanstaki acil tıp teknisyeni Yaşar Atlı ve Sıdıka Aykur ile traktör sürücüsü İsmail Çelik, yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan traktör sürücüsü Çelik Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne, acil tıp teknisyenleri Atlı ve Aykur ise Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Çelik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çelik'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza yapan ambulanstaki hastada başka bir ambulansa nakledilerek Ortaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle trafik 1 saat süreyle tek şeritten verilebildi.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.