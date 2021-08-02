Muğla alevlerle boğuşuyor
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Muğla alevlerle boğuşuyor

Muğla alevlerle boğuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Marmaris orman yangını beşinci günde devam ederken, ekiplerin söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Marmaris'te yangına 8 helikopter ile havadan, karadan ise yaklaşık 100 arazözle müdahale sürüyor. Alevlerin etkisini arttırarak sürdürdüğü Milas'ta ise dün Çökertme Mahallesi'nde yangın birçok noktaya zarar verdi. Çökertme Mahallesi'ndeki yangının dün gece saatlerinde Ören Mahallesi'ne doğru ilerlemesi sürerken, bölgede sabah saatlerinden itibaren 3 uçak ve 3 yangın söndürme helikopteri çalışmalara havadan katılıyor. Köyceğiz'de ise orman yangını kontrol altına alınamazken, 2 helikopter havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.

(Bekir Tosun/İHA)

Muğla alevlerle boğuşuyor
Muğla alevlerle boğuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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