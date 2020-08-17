MUĞLA Alevler taş evi küle çevirdi Alevler taş evi küle çevirdiMUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında tek katlı taş ev küle döndü.

Alevler taş evi küle çevirdi

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında tek katlı taş ev küle döndü.

Menteşe'nin kırsal Yemişendere Mahallesi'ndeki 64 yaşındaki Süleyman Bedir'e ait tek katlı müstakil taş evde, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri 30 dakika içinde söndürürken, ev küle döndü. Bedir'in yangın sırasında Muğla'ın Menteşe ilçesindeki diğer evinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA