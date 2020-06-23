Muğla Akyaka'da denizi kirleten tur teknesine seyrüseferden men cezası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla'nın Akyaka ilçesinde, egzozundan çıkan yakıtın denize yayılmasıyla çevreyi kirlettiği belirlenen "Yunus-1" isimli tur teknesine 221 bin 241 lira idari para cezası keserek seyrüseferden men etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla'nın Akyaka ilçesinde, egzozundan çıkan yakıtın denize yayılmasıyla çevreyi kirlettiği belirlenen "Yunus-1" isimli tur teknesine 221 bin 241 lira idari para cezası keserek seyrüseferden men etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Muğla Akyaka'da bir tur teknesinin denizi kirlettiğine yönelik basında çıkan haberler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Görüntülerin incelenmesi sonucu kirliliğe sebep olan teknenin, "Yunus-1" adlı tur teknesi olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri teknede inceleme yaptı.

İncelemede teknenin motor bakımının yapılmadığı, bu nedenle egzozundan çıkan yakıtın, denize yayılarak çevreyi kirlettiği tespit edildi.

"Yunus-1" adlı tekneye Çevre Kanunu gereği denizi kirlettiği için 221 bin 241 lira idari para cezası kesildi.

Tekne sahibi hakkında, Türk Ceza Kanunun "Çevrenin kasten kirletilmesi" başlıklı 181. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunuldu ve tur teknesi seyrüseferden men edildi.

Ayrıca Bakanlıkça, "Yunus-1" isimli tekne sahibinin, aynı alanda birden fazla kayıtlı teknesinin olduğunun öğrenilmesinin ardından tüm teknelerin Akyaka Kadın Azmağı ve Çevresinin Koruma Kullanma Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenmiş standartlara uygun olup olmadığına yönelik detaylı denetim yapılacak.

Kaynak: AA