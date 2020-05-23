MUĞLA Akdeniz foklarının üreme alanında kepçeli çalışma tepki çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MUĞLA Akdeniz foklarının üreme alanında kepçeli çalışma tepki çekti

Akdeniz foklarının üreme alanında kepçeli çalışma tepki çektiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Akdeniz foklarının üreme ve barınma alanı olan cennet Tilkicik Koyu'nda yaşananlar tepki çekti.

23.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:18

Akdeniz foklarının üreme alanında kepçeli çalışma tepki çekti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Akdeniz foklarının üreme ve barınma alanı olan cennet Tilkicik Koyu'nda yaşananlar tepki çekti. Denize giren kepçenin operatörü önce denizdeki kumu boşalttı, daha sonra aynı yeri kuvars tozuyla doldurdu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce konuyla ilgili olarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Bodrum'un Yalıkavak mahallesinde Akdeniz foklarının üreme alanı olarak bilinen Tilkicik Koyu'nda insanı hayretler içerisine düşüren bir olay yaşandı. Yalıkavak'ın Şendoğan Caddesi üzerindeki bir sitenin hemen önündeki sahile kepçe sokuldu. Kepçe uzun süre denizdeki kumu boşattı. Çalışmalar sırasında ise denizin ekolojik dengesine büyük zarar verildi. Daha sonra çalıştığı noktaya tırlarla getirilen çuvallar dolusu kuvars tozu denize boşaltıldı. Denizin içine ise beton bloklar yerleştirilmesi dikkat çekti. Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mirbahattin Demir ise gece saatlerinde olay yerine giderek sahildeki çalışmaları yürüten görevliler ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeden ayrılan Demir, durumu Bodrum Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekiplerince kepçe ile yürütülen çalışmalar durduruldu. Konuyla ilgili olarak Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mirbahattin Demir, "Denizde çalışma olduğuna yönelik telefon geldi. Bölgeye gittiğimizde denizin üzerinde kepçeyle, kıyıda ise vinçler, kamyonlar ve tırlarla çalışma yapıldığını gördük. Konuyu Bodrum Belediyesi'ne bildirdik. Belediye ekipleri olay yerine gelerek çalışmaları durdurdu. Yapılan çalışmalar ekolojik sistemin bozulmasına neden oldu" dedi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili tepkisini dile getiren çevreci Güney Şirin ise, "Tüm canlıları yok etme pahasına denizin altını iş makineleriyle kazdılar. Şimdi ise deniz kıyısına dışarıdan getirilen kumu serecekler. Ekosistemin hiçbir önemi yok. Milyon dolarlık villalar da oturanlar şunu çok iyi bilmeliler ki zevklerini sürecekleri deniz ve ekosistem bir bütündür. Denizin dengesi bozulursa hiç birimizin dengesi kalmayacaktır" diye konuştu.

MUĞLA Akdeniz foklarının üreme alanında kepçeli çalışma tepki çekti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Ersin Korkut Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Metin Oktay Lionel Messi Bülent Uygun Rıza Çalımbay Michael Jordan
Daha Fazla Silah Bayram Survivor Ak Parti
Şu an buradasınız: MUĞLA Akdeniz foklarının üreme alanında kepçeli çalışma tepki çekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 16:19:51. #1.15#
title