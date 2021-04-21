MUĞLA AKBÜK KOYU'NDA YIKIMLAR SÜRÜYOR

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nde pandemi döneminden önce yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda, imara aykırı bölümleri tespit edilerek kaldırılması istenen aralarında pansiyon, restoran ve konutların bulunduğu 33 yapının yıkım çalışmaları sürüyor.

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nde pandemi döneminden önce yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda, imara aykırı bölümleri tespit edilerek kaldırılması istenen aralarında pansiyon, restoran ve konutların bulunduğu 33 yapının yıkım çalışmaları sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 20 Ağustos'ta Muğla'da incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte imar planına aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen aralarında pansiyon, restoran ve konutların da bulunduğu 33 yapının ise geçen pazartesi günü yıkım işlemine başlandı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri gözetiminde, Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. 33 yapıdan şu ana kadar 14'ünün yıkıldığı, 11 mülk sahibinin yürütmeyi durdurma kararı aldırdığı, geri kalan 8 yapının yıkımlarının bugün tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı