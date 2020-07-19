MUĞLA Ajda Pekkan Bodrum'u salladı Ajda Pekkan Bodrum'u salladıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, uzun bir aradan sonra sahne alan Ajda Pekkan, hayranlarını coşturdu.

Ajda Pekkan Bodrum'u salladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, uzun bir aradan sonra sahne alan Ajda Pekkan, hayranlarını coşturdu.

Pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, Bodrum Gündoğan'daki bir otelin bünyesinde yer alan ünlü bir restoranda sahne aldı. Bir hafta öncesinden rezervasyonları doldurduğu konserde, Ajda Pekkan, pullarla bezeli krem elbisesiyle sahneye çıktı. Konserine, Fikret Şenes'in 'Sihirli Aşk' isimli şarkısı ile başladı. Pekkan geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Hem kulağa hem göze hitap eden Pekkan'a dansçıları da eşlik eti. Süperstar, sahne performansıyla hayranlarının dikkatini çekti.

Süperstar Ajda Pekkan'ı dinlemeye gelenler arasında Ozan-Bahar Şer, Selma Türkeş, Beyhan-Adil Benardete, Mehmet Birgen, Ahmet Güneştekin, Hayri Yazıcı, Nil-Erkan Nukan, Nilüfer-Teoman Ademoğulları, Fethi Polat, Ahmet Selçuk İlkan gibi cemiyet, iş ve sanat dünyasının sevilen tanınmış isimleri yer aldı.

Pir Sultan Abdal'ın sözlerini yazdığı "Dostum Dostum" türküsünde Süperstar Ajda Pekkan sahnesinde ünlü DJ Kivanch K.'yı ağırladı. Ajda Pekkan ve DJ Kivanch K.'nın beraber çalışarak sentezledikleri 'Dostum Dostum' türküsünün düeti dinleyenler tarafından uzun süre alkış aldı.

DJ Kivanch K.'nın düzenlemesini yaptığı eserde caz, rock ve ilahi tınılar dikkatleri çekti.

2.5 saat sahnede kalan Süperstar kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziği şarkılarına da yer verdi. Enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir Bodrum gecesi yaşatan Ajda Pekkan programını "Yakar Geçerim" şarkısıyla noktaladı.

Kaynak: DHA