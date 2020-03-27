MUĞLA Afrika'nın çatısına Kilimanjaro Dağı'na Türk bayrağını dikti
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MUĞLA Afrika'nın çatısına Kilimanjaro Dağı'na Türk bayrağını dikti

Afrika'nın çatısına Kilimanjaro Dağı'na Türk bayrağını diktiMUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki dağcı Doğan Can, Afrika kıtasının çatısı olarak bilinen Kilimanjaro Dağı'nın zirvesine çıkan ilk ve tek Türk dağcı unvanının sahibi oldu.

27.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:13
MUĞLA Afrika'nın çatısına Kilimanjaro Dağı'na Türk bayrağını dikti

Afrika'nın çatısına Kilimanjaro Dağı'na Türk bayrağını dikti

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki dağcı Doğan Can, Afrika kıtasının çatısı olarak bilinen Kilimanjaro Dağı'nın zirvesine çıkan ilk ve tek Türk dağcı unvanının sahibi oldu.

Kocaeli TÜPRAŞ Petrol Rafinerisi'nde 7 yıl hak petrol teknikeri olarak çalıştıktan sonra 1977 yılında gittiği İngiltere'de 33 yıl süreyle Londra'da konfeksiyon işiyle uğraşan Doğan Can, 14 yıl önce Türkiye'le kesin dönüş yapıp, Muğla'nın Datça ilçesine yerleşti. Evli, iki çocuk babası Can, Türkiye'nirn oksijeni en bol yerlerinden olan Datça'da arkadaş gruplarıyla doğa yürüyüşlerine başladı. Memleketi olan Bursa'da da bir evi bulunan Can'ın, yazın Datça, kış aylarırnda ise Bursa'da katıldığı doğa yürüşleri zamanla tutkusu oldu. Kış aylarında Bursa'da, üyesi olduğu Sınır Tanımayan Dağcılar Kulübü ile birlikte dağ tırmanışlarına başlayan Can, Türkiye'nin Erciyes, Süphan ve Kaçkar gibi dağlarının zirvelerine çıktıktan sonra, 2016 yılında ilk kez yurt dışında Fas'ın Atlas Dağları'nda tırmanış yaptı. Atlas Dağları'nın 4 bin 200 metrelik zirvesine çıkan Can, ardından 2017 yılında Moğolistan, 20919 yılında ise Nepal'da Everest'e tırmandı. Everest'in 5 bin 364 metre yüksekliğindeki ana kampına çıkmayı başaran Can,  en son tırmanışını ise Afrika'da gerçekleştirdi.62 KİLOMETRE YÜRÜDÜLERTürkiye'den 10 dağcının, Kilimanjaro Dağı'nın 1820 inci metresinden başladığı ve beş gün süren tırmanışı, 5 bin 895 metrede zirvede tamamlandı. Dağcılar bu süre içerisinde 4 bin 75 metre irtifa çıktı. Toplam 62 kilometre yürüdü. Bu yürüyüşün 40 kilometresi çıkış, 22 kilometresi ise iniş olarak gerçekleşti. Beş günlük yürüyüşün ardından zirveye uylaşan Türk dağcıların inişi ise iki günde tamamlandı.8 ŞUBAT'TA TIRMANIŞA BAŞLADILARBursa Sınır Tanımayan Dağcılar Kulübü'nden 9 dağcı ile birlikte, 8 Şubat 2020'te başlayan ve 5 gün süren bir tırmanışın ardından Kilimanjaro'nun 5 bin 895 metrelik zirvesine 12 Şubat Çarşamba günü saat 08.30'da ayak basan Can, zirveye Türk bayrağına dikerek büyük bir başarıya imza attı. Can, Türkiye Dağcılık Federasyonu kayıtlarına, 70 yaş üstü Kilimanjaro zirvesine çıkan ilk Türk olarak ismini yazdırdı.Dağcılık sporuna 2006 yılında başladığını belirten Can, "Dağcılık, bana tarifi mümkün olmayan bir haz duygusu veriyor, benim için bir yaşam biçimi oldu. 14 yıl önce dağcılığa başladığımda bu noktaya geleceğimi elbette düşünemiyordum. Ancak her tırmanış beni bir sonrasına yönlendirdi" dedi.ULUDAĞ'DA HAZIRLIK YAPTILARCan, dağcılık serüvenini ve Kilimanjaro tırmanışı öncesi zorlu hazırlık dönemini DHA'ya anlattı.Kilimanjaro tırmanışı öncesi, Bursa Sınır Tanımayan Dağcılar Kulübü ile birlikte 6 aylık bir hazırlık devresi geçirdiklerini ifade eden Can, "Kilimanjaro bizim için bir hayaldi, en büyük hedefimizdi. Everest tırmanışından sonra Türkiye'de çok ciddi hazırlıklar yaptık. Uludağ'ın zirvesi ve Uludağ'ın çevresindeki tepelerde günler süren tırmanışlar gerçekleştirdik. Vücudumuzu yüksek irtifaya alıştırmak için uzun ve yorucu antrenmanlar yaptık. Hazırlıklarımız 6 ay sürdü" diye konuştu.EKSİ 12 DERECEDE KAR ALTINDA YÜRÜDÜLER'Hazırlıklar ve işlemlerin tamamlanmasından sonra, 8 Şubat Cumartesi günü Kilimanjaro tırmanışına başladıklarını belirten Can şunları anlattı: "Tırmanışımız, Tanzanya Milli Parkı Macheme Kapısı'nda, yağmur ormanlarından başladı. Tırmanış tam beş gün sürdü. Dördüncü günün gecesi son kampımızı yaptık. Kampta tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Gece saat 24.00'de kar maskeleri, tepe lambaları, yürüyüş botlarımızla yürüyüşe başladık. Zirveye yaklaşırken, kar başladı. Karlı bir ortamda yürürken, artık enerjimiz tükenmeye başlamıştı. Hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düşmüştü. Yorgunluk, uykusuzluk, yeterli beslenme bizi zorlamaya başladı. Ancak biz azimliydik, istekliydik. Türkiye'den 10 dağcı bu işi başaracaktık, birbirimize söz vermiştik. ve 8.5 saat süren yürüyüşün sonunda, tırmanışımızın beşinci günü saat 08.30'da, Afrika'nın çatısına, Kilimanjaro'nun zirvesine ulaştık ve zirveye Türk bayrağını diktik. Tırmanışa katılan 10 dağcı da bu başarıyı gösterdi. Kendi adıma gurur duyuyorum, mutluyum. 70 yaş üzeri bir kişi olarak Kilimanjaro'nun zirvesine çıkan ilk ve tek Türk oldum. Kulübümle övünüyorum. Kulübüme ve bu tırmanışta benimle birlikte katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum" dedi.

Dağcılığın kendisine tarifi mümkün olmayan bir haz verdiğini vurgulayan Can, "Tırmanmak benim için bir yaşam biçimi oldu. 14 yıl önce dağcılığa başladığımda bu noktaya geleceğimi elbette düşünemiyordum. Ancak her tırmanış beni bir sonrasına yönlendirdi" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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