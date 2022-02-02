Muğla açıklarında yattaki 23 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Muğla açıklarında yattaki 23 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Sabri Kesen - Güncel
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Muğla açıklarında yattaki 23 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor yatta 23 düzensiz göçmen yakalandı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor yatta 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında motor yatta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından yeri tespit edilen ve durdurulan motor yatta, 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Motor yatta göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen iki şüpheli de gözaltına alındı.

Muğla açıklarında yattaki 23 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Sabri Kesen - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaris, Muğla, Güncel, Haber

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