Muğla açıklarında yardım bekleyen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla açıklarında yardım bekleyen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında yardım bekleyen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris açıklarında, bir lastik botun arızası nedeniyle sürüklendiği ve içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gitti.

Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmeni alarak karaya çıkardı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla açıklarında yardım bekleyen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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