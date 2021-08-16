Muğla açıklarında yardım bekleyen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla açıklarında yardım bekleyen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında yardım bekleyen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaburun açıklarında, bir lastik botun sürüklendiği ve içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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