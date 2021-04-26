Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 8 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 8 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarındaki can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 8 kişi kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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