Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 54 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 54 sığınmacı kurtarıldı

05.10.2020 20:41 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:44
Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 54 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli yat içerisindeki 54 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli yat içerisindeki 54 sığınmacı kurtarıldı.

Marmaris açıklarında yelkenli yat içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 54 sığınmacıyı bota alarak karaya çıkardı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Erkan Kandemir Berat Albayrak Abdulhekin Ayhan
Magazin Cansu Dere Ali Sürmeli Türkan Şoray Mahsun Kırmızıgül
Spor Can Bartu Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Steven Gerrard
Daha Fazla Beşiktaş Futbolcu Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 54 sığınmacı kurtarıldı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 20:46:27. #1.14#
title