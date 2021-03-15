Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

15.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:58
Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 11 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 11 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kızıl Ada açıklarındaki lastik botta bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 11 göçmen kıyıya çıkarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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