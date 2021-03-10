Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 8 sığınmacı kurtarıldı
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Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 8 sığınmacı kurtarıldı

10.03.2021 22:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:09
Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 8 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Serçe Koyu açıklarındaki can salında bir grup sığınmacının bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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