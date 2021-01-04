Muğla açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:46
Muğla açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Gümüşlük açıklarında yaptığı devriye sırasında, lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Ekipler, 34 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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