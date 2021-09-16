Muğla açıklarında lastik bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Muğla açıklarında lastik bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla açıklarında lastik bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bulunan 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bulunan 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 15 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında lastik bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muğla açıklarında lastik bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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