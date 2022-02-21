Muğla açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Muğla açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA, Sabri Kesen - Güncel
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Muğla açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı zamanlarda Bodrum açıklarında lastik botlar ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 58 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.

Öte yandan Datça ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, can salındaki Yunanistan unsurlarınca geri itilen 19 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Güncel

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Türk, Güncel, Haberler

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