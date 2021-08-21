Muğla açıklarında deri sırtlı deniz kaplumbağası görüntülendi
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Muğla açıklarında deri sırtlı deniz kaplumbağası görüntülendi

Muğla açıklarında deri sırtlı deniz kaplumbağası görüntülendi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi açıklarında deri sırtlı deniz kaplumbağası görüntülendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi açıklarında deri sırtlı deniz kaplumbağası görüntülendi.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin (DEKAMER) sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde, deniz kaplumbağasının açıkta su yüzeyinde dolaştığı görülüyor.

DEKAMER'den yapılan açıklamada, "Bugün Göcek, Sarsala açıklarında bir deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea) görüntülendi. Dünyadaki en büyük sürüngenlerden biri olan deri sırtlı deniz kaplumbağaları 2 metre uzunluğa ve 600 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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