Muğla açıklarında can salındaki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Muğla açıklarında can salındaki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında can salındaki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında can salındaki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Muğla, Türk, Güncel, Haber

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