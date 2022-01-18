Muğla açıklarında can salındaki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Muğla açıklarında can salındaki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında can salındaki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 16 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında can salındaki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

Yunanistan, Marmaris, Muğla, Türk, Güncel, Haber

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