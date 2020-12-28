Muğla açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:08
Muğla açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı tespit edilen 9 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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