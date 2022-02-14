Muğla açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Muğla açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA, Sabri Kesen - Güncel
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Muğla açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Dalaman ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları ve lastik botlardaki 62 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ve Dalaman ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları ve lastik botlardaki 62 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris'te 43, Dalaman'da 19 olmak üzere farklı zamanlarda can salları ve lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 62 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.

Kurtarılan ve yakalanan 62 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Marmaris'teki last???????ik botların birinde bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Yunanistan, Marmaris, Dalaman, Muğla, Güncel, Haberler

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