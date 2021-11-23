Muğla açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar ve can sallarındaki 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında farklı zamanlarda, lastik botlar ve can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgileri üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar ve can sallarındaki 58 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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