Muğla açıklarında 42 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında Datça ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen kaçak göçmenlerin bulunduğu noktaya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 sal içindeki toplam 42 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kaçak göçmenler Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.