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Muğla açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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MUĞLA (İHA) - Muğla açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 36 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Muğla açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

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