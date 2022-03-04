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35 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 35 düzensiz göçmen yakalandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça açıklarında hareket halinde olan ve içinde düzensiz göçmen olduğunu bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 35 düzensiz göçmen yakalandı.

(Bekir Tosun - Mehmet Ölmez/ İHA)

35 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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